Новый Xcite X-Cross 7 представят вместе с Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Публичный дебют теперь уже серийного Xcite X-Cross 7 состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стартующего 5 июня. Об этом говорится в официальном сообщении "Автозавод Санкт-Петербург", поступившем в редакцию "Российской газеты".

Продажи модели в России официально стартовали 27 мая 2024 года. Автомобили уже доступны у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде на базе дилерской сети Lada. Выпуск автомобилей налажен на "Автозаводе Санкт-Петербург", который частично находится в режиме простоя.

Ранее стало известно, что к ПМЭФ несколько премьер подготовил АвтоВАЗ. Главной новинкой на форуме станет Lada Iskra, компанию ей составят электрическая Niva Travel, Vesta SW Sportline с вариатором, а также ряд других новинок Lada.