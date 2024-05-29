Что нужно делать при ДТП в другом регионе

Лето - время отпусков и поэтому автолюбители чаще всего выбирают собственную машину или каршеринг, чтобы добраться до места отдыха. Однако ситуации на дорогах нередко бывают весьма сложные, особенно, если случилось ДТП. Но что делать, если оно произошло в другом регионе. Памятку на такие случаи представил журнал «За рулем».

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Как отмечается, водителю в такой ситуации необходимо выполнить требования правил дорожного движения (ПДД). В частности, следует включить аварийную сигнализацию и поставить машину на ручник. В темное время нужно надеть светоотражающий жилет, выставить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от автомобиля (если авария произошла в городской черте) и не менее 30 м на трассе, говорится в публикации.

Также стоит собрать доказательную базу, отмечают эксперты. Так, при ДТП следует сфотографировать поврежденный автомобиль, тормозной путь, дорожную разметку и знаки.

Также целесообразно ходатайствовать о рассмотрении дела в городе, в котором водитель проживает, отмечают специалисты. Если авария случилась небольшая, стоит предложить оформить европротокол. Это можно сделать в любом регионе РФ, без «привязки» к месту регистрации автомобиля, если в аварии участвовало не более двух автомобилей.

Кроме того, эксперты советуют не соглашаться на устные договоренности, если нет желания связываться со страховщиком. Они рекомендуют при ДТП обмениваться специальными расписками. В них надо сообщить об отсутствии претензий друг к другу и указать контактный номер телефона и паспортные данные.