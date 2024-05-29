Mercedes-Benz анонсировал обновление S-Class в 2025 году

Mercedes-Benz готовит к выходу рестайлинговую версию своего флагманского седана S-Class, планируемую на 2025 год. Фотошпионы уже зафиксировали прототипы новой модели, которые демонстрируют значительные изменения в дизайне, сообщает SPEEDME.RU.

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Среди видимых нововведений — переработанная передняя часть с новыми фарами и более крупной решеткой радиатора, добавляющие автомобилю агрессивности. В интерьере основное внимание привлекает инновационная система «MBUX Superscreen», объединяющая три широкоформатных экрана в единую панель, которая тянется почти на всю ширину лобового стекла.

Кроме того, S-Class 2025 года обзаведется усовершенствованными системами помощи водителю, включая возможность автономного вождения до скорости 130 км/ч. Ожидается, что официальный дебют обновленного S-Class состоится весной 2025 года, а к продаже модель поступит как автомобиль 2026 модельного года уже после лета.

Линейка двигателей предложит бензиновые, дизельные и гибридные варианты, которые будут оптимизированы для повышения экономичности и производительности. С каждым обновлением Mercedes-Benz S-Class продолжает укреплять свои позиции в сегменте роскошных автомобилей, предоставляя владельцам высочайший уровень комфорта и безопасности, оставаясь на шаг впереди конкурентов.