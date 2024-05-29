В России зарегистрировали новую корейскую марку

Графическое изображение логотипа нового бренда появилось в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Заявка подана от лица компании KG Mobility — нового имени некогда популярного в России корейского производителя SsangYong. Такое название он получил примерно [год назад](https://motor.ru/news/ssangyong-24-03-2023.htm), когда слился с химическим концерном KG Group.

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Под торговой маркой, согласно Роспатенту, можно продавать только один класс товаров и услуг. Легковые автомобили и запчасти — в их числе.

Однако регистрация бренда не означает обязательного выхода марки на российский рынок, особенно в условиях санкций, когда все корейские компании официально в РФ не работают. Вероятно, логотип был защищен на всякий случай.

В модельном ряду KGM числится бюджетный кроссовер Torres, который SsangYong продавал с 2022 года, и его электрическая версия EVX. В этом году к ним должны присоединиться новая версия Торреса с оригинальным дизайном и пикап. Обоим прочат либо электрические, либо гибридные силовые установки.

Тем временем китайская Chery продолжает расширять ассортимент названий в России. На днях она защитила целую плеяду имен по классу автомобилей: Jaceer, Innova, Skala, Jaegoo, Fatena, Atlantis, Fateno, Maxeed и Onives.