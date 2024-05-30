Китайские Zeekr и Maxus получили 5 звезд по итогам краш-тестов Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты новинок, которые вышли на рынок относительно недавно. В их числе - Volkswagen Tiguan, Renault Scenic E-Tech, Ford Tourneo Custom, а также три китайских модели: Zeekr X, Zeekr 001 и Maxus Mifa 7. Видео с краш-тестами Euro NCAP опубликовала на своём канале в популярном видеохотсинге.

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Zeekr - молодой бренд, появившийся осенью 2021 года под началом Geely в партнёрстве с Volvo, в Европе продажи моделей стартовали в 2022-ом.

Euro NCAP: "Первая модель автомобиля, протестированная Euro NCAP, Zeekr 001, представляет собой большой представительский хэтчбек и автомобиль, которого европейские производители автомобилей премиум-класса могут слегка опасаться из-за его конкурентоспособной цены, качества, дизайна и технологий.

Называемый некоторыми журналистами "более красивым Porsche Panamera", он не разочаровывает и своими показателями безопасности, получив высший общий рейтинг Euro NCAP в 5 звезд. Zeekr также предлагает в своем модельном ряду конкурентоспособный компактный внедорожник X, который имеет привлекательный и инновационный интерьер и, как и его брат, также обеспечивает высокие показатели безопасности и общий рейтинг 5 звезд".

Обе модели Zeekr также получили высший рейтинг Green NCAP - 5 звезд: Zeekr X набрал 96%, а Zeekr 001 - 95%.

Минивэн Maxus Mifa 7, выпускаемый подразделением SAIC Motor, с современным дизайном и семью сиденьями, также получил максимальную оценку от Euro NCAP. Ford Tourneo Custom в стандартной комплектации удостоился лишь трёх звёзд из пяти, с дополнительными электронными помощниками вэн набрал четыре звезды.

Renault Scenic E-Tech и третье поколение Volkswagen Tiguan получили 5 звёзд по итогам тестов Euro NCAP.