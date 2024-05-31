Tesla выпустит обновленную Model Y новым дизайном

<p><strong>Tesla </strong>принимает меры для адаптации к изменениям на рынке электромобилей, уменьшив производство<strong> Model Y </strong>на своём китайском заводе на <strong>20%</strong> вследствие упадка спроса и нарастающей конкуренции. Эти перемены могут стать толчком к более <strong>быстрому </strong>выпуску новой версии Model Y под кодовым названием проект Juniper, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-66492-rynok-podgonjaet-tesla-s-ee-sekretnym-proektom-juniper" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p> <p>Китайский рынок электромобилей хоть и продолжает <strong>расти</strong>, но местные производители значительно ускоряют циклы обновления своих моделей до шести месяцев, заставляя западные бренды ускорять свои разработки. Пребывание Model Y на рынке в течение четырёх лет в быстро меняющемся секторе электромобилей начинает выглядеть неоправданно <strong>долгим</strong>. Ожидается, что проект Juniper принесет ряд значительных <strong>улучшений</strong>, включая новый дизайн передней части автомобиля, более продвинутую систему привода, усовершенствованную подвеску и обновлённые сиденья.</p> <p>Также планируется увеличение запаса хода: ожидается, что базовая версия Model Y будет способна преодолеть до <strong>490 </strong>км, а версия Long Range RWD — до <strong>650 </strong>км по стандарту WLTP. В условиях ожесточённой конкуренции Tesla может также пересмотреть ценообразование. На европейском рынке цены начинаются от <strong>42 990 евро</strong> за стандартную версию Model Y и <strong>46 990 евро</strong> за модель Long Range RWD. Обновление Juniper не только усилит интерес к Model Y, но и поможет укрепить позиции Tesla на международном рынке.</p>