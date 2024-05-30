Livan выпустил заднеприводный кроссовер Huntlight MAX

Модель удивляет передовой начинкой: она оснащена 12 ультразвуковыми датчиками, 10 камерами, 5 радарами и рядом интеллектуальных систем. Кроме того, в автомобиле установлен сверхсовременный процессор собственной разработки Geely, уникальный 50-дюймовый проекционный дисплей и сенсорный тачскрин медиасистемы диагональю 15,4 дюйма.

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Длина, ширина и высота новинки составляют 4690 х 1892 х 1650 мм, соответственно, а размерность колёсной базы — 2775 мм. Двигатель имеет пиковую мощность 245 л.с., а величина максимального крутящего момента — 385 Н·м. Запас хода превышает 600 километров по китайскому циклу CLTC.

А ещё стилисты наделили автомобиль весьма выразительным дизайном, притом оформление кузова выполнено без вычурных элементов. В оформлении салона тоже использована тактика фунционального минимализма. Стоит отметить, что модель уже доступна для покупки на рынке КНР.

© Livan

Напомним, что cама марка Livan является подразделением автогиганта Geely. Первенцем бренда на российском рынке стала субкомпактная модель Livan X3 Pro, предстающая собой кросс-хэтчбек Maple X3 Pro, то есть слегка изменённую пятидверку Geely Vision X3 Pro образца 2017 года.

Между тем, китайские «бюджетники» стали доступнее для россиян. Во всяком случае, автомобили «поднебесного» бренда Livan подешевели на сумму от 30 до 110 тысяч рублей.