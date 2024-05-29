Пешеходам посоветовали вызывать ГИБДД при наезде самоката

Россиянам, которые пострадали в результате наезда средства индивидуальной мобильности (СИМ), следует вызывать на место ДТП ГИБДД. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на юриста Аллу Георгиеву.

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«Столкновение пешехода с СИМ считается дорожно-транспортным происшествием. Такой вывод следует из ст. 2 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в которой говорится о том, что ДТП — это событие, которое возникло в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором был причинен ущерб людям, другим транспортным средствам и имуществу, в том числе и материальный ущерб», — отметила она.

Юрист добавила, что электросамокаты и прочие СИМ относятся к транспортным средствам. Поэтому в случае аварии нужно вызвать ГИБДД и собрать доказательства (сделать фото, видео, опросить очевидцев). Если нарушитель скрылся, то сотрудников все равно следует дождаться. Также пешеход может вызвать скорую помощь, чтобы те определили тяжесть травм.

До этого стало известно, что пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона успели получить 50 тыс. штрафов. «Самокат — не развлечение, а транспорт. Важно водить его безопасно, не мешать пешеходам и другим участникам движения», — напомнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Чаще всего самокатчиков штрафовали за парковку в неположенном месте, езду на одном электросамокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу. За системные и грубые нарушения правил дорожного движения и условий сервиса, включая аренду несовершеннолетними, уже были заблокированы 52 тыс. аккаунтов.