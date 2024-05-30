Volkswagen начал принимать заказы на Transporter седьмого поколения

Продажи серии T7 должны начаться примерно через полгода — в начале 2025-го. Но европейские дилеры уже сейчас открыли приём предварительных заказов: забронировать фургон можно, внеся 36 780 евро (3 564 000 рублей).

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«Седьмое поколение Bulli вобрало детали шести предшественников, но — в новой интерпретации»,

— заявил главный дизайнер Volkswagen Commercial Vehicles Альберт Кирзингер, представляя первые тизеры автомобиля.

По словам Кирзингера, в форме решетки радиатора просматривается оформление фронтальной части поколения Т5, в головной оптике — узнаваемые фары генерации Т6. А в целом, это стопроцентно узнаваемый Transporter.

Напомним: за разработку Transporter нового поколения отвечает Ford. Так что новинка будет представлять из себя перелицованную версию модели Ford Transit Custom, что дебютировала осенью прошлого года.

Моторная гамма наверняка будет общей. Исходный Ford оснащается дизелями отдачей 110, 136, 150 или 170 л.с. В трансмиссии могут быть либо 6-ступенчатая «механика», либо 8-диапазонный «автомат».

Кроме того, в силу последних тенденций грядущий «Транспортёр» наверняка обретёт гибридную и электрическую версии. Во всяком случае, в линейке «Транзита» таковые также имеются.

Между тем, российская компания «Соллерс» прорабатывает вопрос запуска производства новой модели. Предполагается, что модельный ряд бренда будет расширен за счёт некоего семейного автомобиля.