Great Wall внезапно отказался от захвата европейского рынка

В этом году китайцы планировали выйти на рынки Италии, Испании, Португалии, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Австрии и Швейцарии. Там уже был частично набран необходимый персонал, но сейчас нанятых людей экстренно сокращают, сообщает итальянское издание Quattroruote.

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Автомобили компании Great Wall Motors сегодня продаются на территории Германии, Швеции, Великобритании и Ирландии. При этом немецкая Emil Frey Group продолжит заниматься импортом «поднебесных» машин, а также управлением дилерской сетью, но масштабного захвата рынков не будет точно.

Логично предположить, что руководство концерна остановили вялые продажи: с января по апрель GWM продал во всех странах Европы всего 1400 автомобилей. А учитыва, что власти Евросоюза обсуждают новые торговые тарифы, в обозримой перспективе затевать рыночные войны не имеет никакого смысла.

Между тем, в России продают бывший завод Great Wall: стоимость составляет 10 млрд рублей. Автомобильный завод «Ставрополь-Авто», на котором раньше выпускали китайские автомобили, продаётся повторно. Предыдущие торги, которые состоялись ранее, были признаны несостоявшимися.