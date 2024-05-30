Страховщики назвали самые дорогие аварии этого года

Страховщики назвали пять самых дорогих аварий этого года, по которым были выплачены крупнейшие возмещения по каско. Как сообщают специалисты страховой компании "Согласие", во всех случаях речь идет об условиях конструктивной гибели автомобилей.

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Самая большая страховая выплата - свыше 9 миллионов рублей - произведена за двухлетний BMW X5, который столкнулся с выехавшим на встречную полосу из-за заноса легковым автомобилем. Авария произошла в январе текущего года на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Никто не пострадал.

Почти 4,4 миллиона выплачено из-за аварии, в которой также обошлось без пострадавших. При передвижении по дороге федерального значения "Сибирь" водитель застрахованного автомобиля Toyota Hilux выехал на встречную полосу и совершил столкновение с большегрузом Scania.

Страховщики назвали самые дорогие страховые случаи по каско прошлого года

Из-за ДТП с премиальным китайским внедорожником Exeed VX, который опрокинулся на бок в гололедицу в Воронежской области, компания выплатила 4,2 миллиона рублей. Водитель внедорожника превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. Пострадавших нет.

На окраине Москвы виновник аварии не уступил дорогу при повороте и столкнулся с застрахованным внедорожником Mercedes-Benz GL 350 2015 года выпуска. Возмещение составило 3,8 миллиона рублей. Участники ДТП не пострадали.

Такую же сумму получил страхователь за грузовое транспортное средство марки ГАЗ. В стоявшие на обочине на одной из трасс в Тверской области ГАЗ и ещё один грузовик Mercedes-Benz Atego въехал большегруз Scania, водитель которого совершал перестроение в правую полосу и не заметил эти машины. Водитель Mercedes-Benz Atego скончался на месте, водитель ГАЗ был доставлен в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В общей сложности в первом квартале текущего года страховщиком было выплачено в связи со страховыми случаями по полисам автокаско свыше 2 миллиарда рублей.