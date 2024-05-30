В России стартовали продажи "живых" Xiaomi SU7

Как удалось выяснить "Российской газете", на одном из классифайдов появилось объявление о продаже наделавшего шуму в Китае электроседана Xiaomi SU7. Уникальность предложения: автомобиль находится в наличии в Москве, есть ЭПТС, а в стоимость включены все положенные сборы.

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Xiaomi SU7 представлен в России в комплектации Max, то есть в топовый из доступных на рынке Китая. Автомобиль оснащён двухмоторной установкой суммарной отдачей 673 л.с. и 838 Нм, батареей ёмкостью 101 кВт•ч, хватающей на 800 км по циклу CLTC. До 100 км/ч SU7 в данной комплектации разгоняется чуть меньше, чем за 2,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 265 км/ч.

В топовой версии доступны продвинутый круиз-контроль, системы вентиляции и массажа сидений, электродоводчики дверей, матричная оптика, пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 16,1 дюйма, бесключевой доступ и удалённое управление функциями через смартфон, панорамный люк и так далее.

В Китае продажи Xiaomi SU7 стартовали в конце марта, цена на версию Max составляет 300 тысяч юаней (3 657 000 рублей).

В России за седан просят 7 900 000 рублей, однако при использовании спецпредложений от дилера цена падает до 7 350 000 рублей. Это намного дешевле одноклассника - Tesla Model S 2021-2023 годов выпуска, цены на которую лежат в диапазоне от 7 700 000 до 16 400 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала об электрическом седане класса премиум от марки Chery, который будет официально продаваться в России.