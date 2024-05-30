В России замечена в продаже недорогая семейная Toyota Veloz

У тех, кто искал просторную и практичную машину для большой семьи, появился еще один вариант — семиместный компактвэн Toyota Veloz, который никогда раньше не продавался в России официально. Теперь его «по-серому» возят к нам дилеры, «частники» и специализированные компании, а цены на одном из классифайдов стартуют от 3 034 000 рублей.

В 3 034 000 рублей или 34 000 долларов без учета утильсбора оценили эту машину в московской компании, занимающейся индивидуальным ввозом автомобилей из ОАЭ.

Чуть дороже, за 3 200 000 рублей, новый Veloz готовы привезти из Казахстана, а за 3 450 000 рублей (с учетом утильсбора) его из наличия продают «частник» из Сочи и официальный дилер Toyota из Ростова-на-Дону. В 3 490 000 — 3 580 0000 рублей этот компактвэн обойдется в Самаре, а самые дорогие «Велозы» продаются в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО и Тюмени — там за них просят 3 750 000 и 4 080 000 рублей соответственно.

Все Toyota Veloz богато оснащены. В их комплектации в числе прочего входят двухзонный климат-контроль, литые колесные диски, мультифункциональный руль, комбинированная отделка сидений из кожи и замши, мультимедийная система с крупным тачскрином, беспроводная зарядка для смартфона, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и многое другое.

«Техника» у всех компактвэнов идентична — под капотом у них стоит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 л.с., работающий в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом. «Паспортный» расход топлива с такими агрегатами очень скромный и составляет в среднем 5-7 литров на 100 километров пути.

Напомним, Toyota Veloz – это «люксовая» версия более популярного компактвэна Toyota Avanza. Они выпускаются на одном заводе в Индонезии, но Veloz имеет более агрессивный дизайн, удлиненный до 4475 мм кузов, колеса увеличенного диаметра, другой пластик в салоне и расширенное оснащение.