Представлен гоночный BMW M4 GT3 Evo

Пакет доработок включает нанесение облегченного защитного покрытия на шасси, новые зеркала, антикрыло с более широким диапазоном регулировок и увеличенные воздухозаборники. Под капотом M4 GT3 Evo стоит «битурбошестёрка» 3.0 мощностью 590 лошадиных сил. Агрегат сопряжен с гоночной шестиступенчатой секвенталкой Xtrac и электрогидравлическим сцеплением. Стоит автомобиль 578 тысяч евро, или почти 56 миллионов рублей.

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Новый M4 GT3 Evo рассекречен в преддверии старта марафона ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, где ему предстоит выступать начиная со следующего года. Разработка купе велась в тесном сотрудничестве с гоночными коллективами, а ключевыми областями для улучшений стали управляемость, экономичность и надежность. К примеру, шасси теперь не красят — вместо этого методом катодного погружения наносят специальное облегченное покрытие. Также на Evo уменьшены зеркала, увеличены воздухозаборники и расширен диапазон регулировок антикрыла.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Спереди и сзади стоят новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормоза — с увеличенными роторами. Перекалиброванный дифференциал легче поддается настройке, плюс полностью обновлена оптика. Новая ливрея выполнена в цветах BMW M и издалека кажется объёмной. А ещё в BMW M Motorsport отказались от использования пленки на темных участках кузова — теперь там «голый» углепластик. В движение машину приводит рядная «битурбошестёрка» P58 объемом 3,0 литра, развивающая до 590 лошадиных сил. Коробка передач — секвенталка Xtrac, ведущая родословную от M8 GTE.

© BMW

© BMW

© BMW

Кузов M4 GT3 целиком углепластиковый. У купе регулируемый передний сплиттер, трекшн-контроль с несколькими уровнями вмешательства и спартанский салон, в котором главными элементами являются бортовой компьютер BMW M Track Cockpit и руль, разработанный в сотрудничестве с фирмой Fanatec. Он интересен тем, что без переделок совместим с гоночными симуляторами. Из других особенностей: стекла из поликарбоната Makrolon и климатическая установка, в два раза более мощная, чем у M6 GT3.