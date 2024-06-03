GAC Trumpchi M6 Max: топ-версия младшего минивэна с новым дизайном

Новая модификация отличилась оформлением передней части и расширенным списком стандартного оборудования. Не исключено, что впоследствии такой дизайн станет единым для всех комплектаций модели.

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Младший минивэн с распашными задними дверями в гамме бренда Trumpchi (эту марку китайский концерн GAC использует только на родине) появился в 2018 году. Изначально модель носила индекс GM6, затем в Китае ее переименовали в M6. В 2021-м у вэна появилась версия с новым дизайном и «фамилией» Pro, которая впоследствии вытеснила исходник. А теперь на домашний рынок выходит M6 с еще раз переработанной внешностью и другой приставкой – Max. Этот минивэн пока представлен в единственной и самой роскошной комплектации: по сути, M6 Max является новым топовым исполнением модели. Хотя вполне возможно, что позже уже Макс вытеснит M6 Pro, то есть перед нами – предвестник рестайлинга.

GAC Trumpchi M6 Max получил еще более внушительный «гриль»: радиаторная решетка стала шире, сверху появились две массивные серебристые накладки, по бокам – крупные «бумеранги». Минивэну также достались новые 18-дюймовые диски, плюс он по умолчанию имеет матричные фары (у M6 Pro такая оптика идет начиная со второй по старшинству комплектации). А вот габариты по сравнению с Pro-версией не изменились: длина – 4793 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1765 мм, колесная база – 2810 мм.

Интерьер реформы не затронули. Как и M6 Pro, новая модификация доступна исключительно с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+2+3. В списке стандартного оборудования Trumpchi M6 Max значатся: объединенные виртуальная приборка (7 дюймов) и экран мультимедийной системы (10,25 дюйма), подогрев передних сидений, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Также есть электропривод багажной двери (для Pro-версии это опция).

Техника перешла с GAC Trumpchi M6 Pro: это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 177 л.с. (270 Нм) и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

За Trumpchi M6 Max просят 145 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу. Trumpchi M6 Pro без учета акций стоит 119 800 – 139 800 юаней (1,48 млн – 1,7 млн рублей).

Наряду со старшим минивэном Trumpchi M8 «шестерку» поставляют на экспорт, так что позже Макс наверняка доберется и до других стран. Впрочем, в отличие от M8 модель с индексом M6 в России официально не представлена.