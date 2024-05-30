Состоялся глобальный дебют Cadillac Optiq

Модель Cadillac Optiq дебютировала в Китае в апреле этого года, а теперь выходит и на рынок США. Это среднеразмерный электрический вседорожник, в основе которого лежит архитектура Ultium — та же, на которой базируется и «старший» Lyriq. Цены уже объявлены: они стартуют с отметки 54 тысячи долларов (4,8 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

© Motor.ru

Выпускать американский Cadillac Optiq начнут осенью 2024 года.

Модель Optiq — это самый компактный электромобиль «зеленого» IQ-семейства, в которое также входят Lyriq, Escalade IQ и флагманский седан Celestiq. В плане дизайна новинка ближе всего к Lyriq: у них идентичные интерьеры с изогнутым трапецевидным информационно-развлекательным комплексом, немало общего и в экстерьере.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

В США электрокросс предложат с двухмоторной установкой мощностью 304 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Привод у Optiq полный. Емкость батареи составляет 85 киловатт-часов. На одной зарядке Optiq проедет 482 километра, а десять минут подключения к «быстрому» терминалу дадут 127 километров.

В список стандартного оснащения включены фирменный автопилот Super Cruise, 33-дюймовый экран, объединяющий цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, аудиосистема AKG с 19 динамиками и 20-дюймовые диски (21-дюймовые будут доступны за доплату). Заявлена для модели и комплектация Sport с затемненным декором.

В Китае Optiq стоит дешевле: от 239,7 тысячи юаней, что эквивалентно трем миллионам рублей. И этому есть простое объяснение — на местном рынке модель предлагается не только в полноприводной модификации с двумя электромоторами, но и в моноприводной. У такого кроссовера единственный электромотор развивает 245 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 68,4 киловатт-часа — она обеспечивает запас хода до 536 километров по китайскому циклу CLTC.

А вот более мощный полноприводный вариант Optiq оснащен оснащен в Китае двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 287 лошадиных сил. Батарея у него 79,7-киловаттная, а запас хода — 600 километров. У Китае Cadillac Optiq уже можно купить.