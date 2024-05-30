Chery Arrizo 8 почти сравнялся по цене с Lada Vesta SW Sportline

Компания Chery официально сообщила о старте продаж седана D-класса Arrizo 8 в новой версии Comfort, которая является самой доступной в линейке комплектаций модели.

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Упрощение коснулось как состава комплектации, так и силового агрегата. Базовый седан комплектуется 150-сильным мотором 1.6 TGDI. Для версий постарше предложен 186-сильный двигатель. Но вне зависимости от мотора коробка та же - 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

В состав Chery Arrizo 8 Comfort входят: 17-дюймовые колёса, полностью светодиодная оптика, камера заднего вида, задние датчики парковки, ABS, ESC, четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, полный зимний пакет, цифровая зона, состоящая из панели приборов и мультимедиа с экранами 12,3 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, боковые зеркала с электроприводом регулировок и складывания.

Цена автомобиля с учётом маркетинговых программ Chery - 2 600 000 рублей. Для сравнения 118-сильная Lada Vesta SW Sportline в исполнении Black с МКП стоит 2 381 000 рублей. Без акций купить Chery Arrizo 8 Comfort можно от 2 800 000 рублей.

Ранее Chery вывела на рынок более доступные версии Tiggo 8 Pro Max, который стал дешевле в том числе благодаря появлению комплектаций без полного привода.