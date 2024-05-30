Операторы кикшеринга увеличили штрафы для самокатчиков за нарушения ПДД

Крупнейшие операторы краткосрочной аренды электросамокатов - компании Whoosh, МТС Юрент и "Яндекс" - увеличили размер штрафов для нарушителей правил дорожного движения. В частности, выросли наказания за неспешивание на переходе, передачи управления транспортом ребенку, поездки в состоянии опьянения, а также за действия, которые привели к аварии. Как отмечают сервисы, с нарушениями осуществляется менее 1% поездок. Увеличение штрафов призвано работать именно с этой группой людей, склонных игнорировать правила.

Размер штрафов от операторов составит от 0,5 до 150 тысяч рублей:

- Передача управления ребенку (доступ к сервису 18+) - 10 000 рублей.

- Поездка с пассажиром - 5000 рублей.

- Неспешивание на пешеходном переходе - 1000 рублей.

- Некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) - 500 рублей.

- Управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического состояния или за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании постановления ГИБДД) - 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора.

Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможны ограничение или полная блокировка доступа к сервису.

"В прошлом сезоне услугами прокатных электросамокатов в России воспользовались 36,5 млн человек. По статистике самих операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, не более 1 % от этого числа. Но именно это количество нарушителей негативным образом влияет как на отношение к средствам индивидуальной мобильности в целом, так и на ситуацию на дороге.

Увеличение штрафов - это мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников дорожного движения. Ответственных пользователей эти изменения не коснутся, и они их даже не заметят", - комментирует нововведение директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Деньги, полученные от уплаты штрафов, планируется направить на образовательные проекты, популяризирующие правила дорожного движения на СИМ, развитие парковочной и дорожной инфраструктуры для СИМ.

Ксения Эрдман отмечает, что кикшеринг-сервисы не подменяют собой государственный контроль за исполнением правил дорожного движения, и внутренние штрафы операторов - не замена штрафов в рамках КоАП как существующих, так и будущих, а дополнение к ним.

Следующим шагом, по словам эксперта, может быть организация единого реестра недобросовестных пользователей, которые в результате систематических нарушений внутренних правил сервиса и правил дорожного движения будут лишены доступа к услугам трех крупнейших кикшеринг-операторов. Это исключит возможность "перетекания" нарушителей от одного оператора к другому.

Сообщить о нарушениях о фактах некорректной парковки и нарушений ПДД на СИМ можно в чат-ботe Ассоциации в Telegram @Samokat_ru_bot.

Напомним, что в КоАП РФ на данный момент штраф за нарушение правил для СИМ составляет от 800 до 1,5 тысяч рублей. Но в Госдуме рассматривается законопроект, который увеличит ответственность нарушителей ПДД на СИМ, согласно которому предлагается ввести административную ответственность за ряд нарушений, касающихся использования средств индивидуальной мобильности.

Предложено введение штрафов за управление СИМ в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, приводящие к вреду здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Оставление места ДТП или невыполнение требований полиции также подлежат штрафу. Важно отметить, что размер штрафов варьируется от 500 до 30 тысяч рублей в зависимости от серьезности правонарушения.

Как сообщили в компании Woosh, объем нарушителей в сервисе небольшой: за первые 4 месяца 2024 года пользователи совершили 20,7 миллионов поездок и получили около 6 тысяч штрафов, половина - за неаккуратную парковку. Согласно этим данным, более 99% поездок происходят без нарушений. Большинство пользователей сервиса разбирается в правилах и соблюдает их. Небольшую долю нарушителей в компании связывают с эффективностью образовательных проектов внутри сервиса, "зрелостью" аудитории и поддержкой соблюдения правил технологиями - автоматическим регулированием скорости СИМ в кикшеринге, выявлением поездок вдвоем и т.д.