К дилерам пришли первые кроссоверы Belgee X70

Напомним, что эта модель представляет собой преименованный Geely Atlas Pro, поэтому характеристики, цены и наполнение комплектаций остались прежними — во всяком случае, в соседней стране случилось именно так. У наших соседей машина сейчас стоит от 85 560 белорусских рублей (2 397 000 российских).

Стоит уточнить, что автозавод «Белджи» наладил выпуск Geely Atlas Pro под именем Belgee X70, так как компания «Белджи» получила расширенную лицензию от головного офиса Geely. Она позволяет наращивать степень локализации, а также устанавливать шильдики Belgee вместо Geely.

Ранее аналогичное разрешение было получено на дорестайлинговый Coolray, который отныне именуется Belgee X50. Также есть неподтверждённая информация, что аналогичным образом будет переименован и седан Geely Emgrаnd — для него якобы готовится индекс S50.

Между тем, Geely доработала новый Atlas по просьбам россиян: для нашей страны приготовлен особенный вариант кроссовера — с системой полного привода, которой поделился флагманский Geely Monjaro. Редакция Quto выяснила подробности об этом автомобиле.