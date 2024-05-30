$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

К дилерам пришли первые кроссоверы Belgee X70

Напомним, что эта модель представляет собой преименованный Geely Atlas Pro, поэтому характеристики, цены и наполнение комплектаций остались прежними — во всяком случае, в соседней стране случилось именно так. У наших соседей машина сейчас стоит от 85 560 белорусских рублей (2 397 000 российских).

К дилерам пришли первые кроссоверы Belgee X70
© Quto.ru

Стоит уточнить, что автозавод «Белджи» наладил выпуск Geely Atlas Pro под именем Belgee X70, так как компания «Белджи» получила расширенную лицензию от головного офиса Geely. Она позволяет наращивать степень локализации, а также устанавливать шильдики Belgee вместо Geely.

Ранее аналогичное разрешение было получено на дорестайлинговый Coolray, который отныне именуется Belgee X50. Также есть неподтверждённая информация, что аналогичным образом будет переименован и седан Geely Emgrаnd — для него якобы готовится индекс S50.

Между тем, Geely доработала новый Atlas по просьбам россиян: для нашей страны приготовлен особенный вариант кроссовера — с системой полного привода, которой поделился флагманский Geely Monjaro. Редакция Quto выяснила подробности об этом автомобиле.

Автоновости
Geely Atlas
Geely