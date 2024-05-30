Сотни автомобилей скопились на подъездах к Крымскому мосту

Свыше 750 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, следует из сообщения в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Машины выстроились в очередь со стороны Тамани и Керчи. Время ожидания проезда — более часа.

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В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. <...> со стороны Керчи находится 392 транспортных средств, — говорится в сообщении.

По сообщения в канале с ночи на 30 мая мост перекрывали дважды. Первый раз перерыв в движении продолжался чуть больше получаса, второй — около трех часов.

В ночь на 30 мая глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, об атаке ВСУ на объекты транспортной инфраструктуры Керчи. По его словам, во время ее отражения от обломков сбитых ракет пострадали два парома. У автомобильного и железнодорожного плавсредств повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет.

Как сейчас защищен Крымский мост от провокаций ВСУ под водой и с воздуха

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе 23 мая погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Военный эксперт Анатолий Матвийчук тогда предположил, что украинские силы могли их, чтобы уничтожить Крымский мост. Он подчеркнул, что до этого Киев анонсировал новые попытки атак на республику.