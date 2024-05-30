Evolute значительно переписал ценник на электрический кроссовер i-JET

Во второй половине мая стоимость российского электрического кроссовера Evolute i-JET снизилась на полмиллиона рублей. Если раньше электрокар продавался за 6 920 000 рублей, то теперь его стоимость составляет 6 420 000 рублей. Стоимость модели 2024 года упала на 7,2%. Ожидается, что снижение стоимость привлечёт больше клиентов.

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Технические характеристики и доступные опции не изменились. Evolute i-JET оснащён передовыми функциями безопасности и информационно-развлекательными системами. Цифровая приборная панель представляет собой 12,3-дюймовый экран. Диагональ экрана мультимедийно-развлекательного комплекса — 15,6 дюйма. Передние кресла снабжены функцией массажа, подогревом, вентиляцией и электроприводом с памятью настроек. Имеется проекционный HUD-дисплей для вывода важных показателей на ветровое стекло.

Электрический кроссовер появился на российском рынке в марте, тогда он предлагался по цене 5 545 000 рублей с учётом

Evolute i-Jet — флагманская модель в линейке марки. Кузов машины выполнен в стиле «бионика», а интерьер — в соответствии с концепцией премиального минимализма. Кроссовер приводится в движение электрической силовой установкой мощностью 585 л. с. Крутящий момент достигает 940 Нм. На разгон с 0 до 100 км/ч машине требуется всего 4 секунды. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,278.

Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 80 кВтч обеспечивает запас хода в 483 км. Такой аккумулятор функционирует в широком диапазоне рабочих температур и обладает повышенным сроком службы. На Evolute i-Jet даётся оригинальная гарантия на три года или 100 000 км пробега.

В прошлый раз модели Evolute, которые собирают на заводе в Липецкой области, переписывались несколько месяцев назад. Тогда производитель выдавал прямую скидку, в зависимости от модели достигающую от 76 до 330 тыс. рублей.

Корректировка прайсов сделает Evolute i-JET более конкурентоспособным на растущем рынке электромобилей. Ожидается, что снижение цены повысит привлекательность кроссовера, потенциально увеличит продажи и укрепит позиции Evolute в сегменте электромобилей на российском рынке.