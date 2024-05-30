Так и не ставший хитом седан Skoda Slavia готовится к рестайлингу: первые фото
Четырехдверке подправят дизайн экстерьера, ей также прочат новое оборудование. Технику реформы, скорее всего, не затронут.
Седан Skoda Slavia длиной 4,54 метра дебютировал под конец 2021 года. Модель адресована прежде всего Индии, там же и налажено производство. В основе четырехдверки лежит платформа MQB-A0-IN, разработанная специально для местного рынка (это упрощенная версия глобальной «тележки» MQB). Хитом продаж Slavia так и не стала: по итогам прошлого года она не смогла пробиться даже в ТОП-30 бестселлеров Индии.
Впрочем, справедливости ради отметим, что седаны там вообще начали терять популярность – особенно те, которые не попадают в льготную налоговую категорию автомобилей длиной до 4 метров. Тем не менее Skoda от Slavia отказываться не намерена: готовится рестайлинг, первые снимки замаскированной четырехдверки опубликовало издание Rushlane.
Пока удалось сфотографировать лишь корму. Судя по всему, радикальных перемен в дизайне не будет – подретушируют бампер, ну и еще у фонарей может оказаться иной рисунок. Индийцы также считают, что Skoda Slavia достанутся другие радиаторная решетка и фары.
В салоне, скорее всего, освежат материалы отделки, плюс седану могут отрядить более шуструю мультимедиа-систему. Кроме того, модели прочат новое оборудование – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамный люк в крыше. У актуальной Slavia только одна камера заднего вида, обычные «круиз» и люк.
Техника, как ожидается, будет прежней. Сейчас седан доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой, литровому еще положен классический шестиступенчатый автомат, а старшему двигателю – 7DSG.
Премьеру рестайлинговая Skoda Slavia может справить уже в этом году. Позже должен обновиться и родственный седан Volkswagen Virtus.