АвтоВАЗ собирает по несколько бизнес-седанов Lada Aura в неделю

Паблик Avtograd News утверждает, что в неделю АвтоВАЗ выпускает 1−2 удлиненных седана Vesta, которые носят название Aura. «Мотор» перепроверил эту информацию: действительно, в АвтоВАЗе нам подтвердили, что с конвейера сходят штучные экземпляры модели «для внутренних испытаний». По неофициальным данным, машины в настоящее время красят в два цвета: белый и черный.

О том, что АвтоВАЗ приступил к тестовой сборке Ауры, сообщалось еще в конце апреля. Тогда с конвейера якобы сошла партия из восьми «растянутых» седанов. Полноценное же производство запустят только в сентябре этого года, и позже осенью можно ожидать публикации прайс-листов. На первых порах удлиненный вариант Vesta будет доступен только в топ-версии с вертикальным планшетом мультимедийной системы, но затем появятся и более доступные комплектации.

Между тем чиновники уже начали пересаживаться на Lada Aura. Ранее в Минфине рассказали, что получили партию таких машин, и они «не хуже BMW 5 Series». Ауру в министерстве назвали «автомобилем бизнес класса не для водителя, а для пассажира».

От обычной Lada Vesta NG удлиненная модификация отличается увеличенной на 250 миллиметров колесной базой, более комфортным салоном и улучшенными отделочными материалами. Lada Aura положена связка 1,8-литрового мотора и китайского вариатора.

Логично предположить, что Aura станет самой дорогой моделью Lada, то есть цена превысит отметку в 2,3 миллиона рублей.