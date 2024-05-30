Zeekr 007 обогнал Tesla Model S Plaid и Porsche Taycan Turbo S на треке

Электрокар Zeekr 007 в исполнении Performance показал время прохождения круга 1:41.740 на международной китайской трассе Чжэцзян. Он превзошел Xiaomi SU7 (1:42.163) и стал пятым самым быстрым полностью электрическим автомобилем. По этому показателю Zeekr 007 Performance опередил Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S Plaid и занял 48-е место в общем зачёте на трассе.

Протяжённость трассы составляет 3,2 км, а высота — 22 метра. Она включает в себя 16 поворотов с разными углами наклона и высотой. Она была одобрена Международной автомобильной федерацией (FIA) класса 2.

Полноприводная версия Zeekr 007 оснащена электромоторами с пиковой мощностью 646 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Электрокар способен разогнаться до «сотни» за 2,84 секунды.

Zeekr 007 Performance получил усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и более жёсткую подвеску для улучшения динамической управляемости, чему способствует электромагнитная система подавления вибраций для регулировки в режиме реального времени. Система контроля тяги снижает пробуксовку колёс, а суппорты Akebono и диски Brembo обеспечивают стабильное торможение, при котором автомобилю требуется 34,4 м, чтобы остановиться со скорости 100 км/ч.

В прошлом месяце модель 007 была обновлена спустя всего три месяца после выхода на рынок. В Поднебесной 007 конкурирует с Tesla Model 3. Zeekr 007 предлагается в 5 комплектациях. Базовая версия Enhanced RWD стоит 209 900 юаней (2,73 млн рублей), версии Smart RWD и AWD стоят по 229 900 юаней (2,9 млн рублей), Smart AWD продаётся за 259 900 юаней (3,38 млн рублей), а комплектация Performance AWD стоит 299 900 юаней (3,9 млн рублей).