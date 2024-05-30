Новый электрический Volkswagen Transporter рассекретили на видео

Volkswagen поделился видео и подробностями о Transporter нового поколения: рассекречен интерьер, перечислены моторы и обнародована стартовая цена, а вот экстерьер показали лишь на затемненном тизере. Однако уже понятно, что внешне модель будет походить на электрический минивэн ID. Buzz — у них схожее оформление передней оптики. На официальном сайте Volkswagen запустили конфигуратор: начальная стоимость фургона составляет 43 800 евро, а микроавтобуса — 48 400 евро (4,25 и 4,7 миллиона рублей соответственно).

Известно, что со сменой поколения Transporter увеличился в габаритах, что позволит перевозить до 5,8 кубических метров груза в обычном варианте, а в версии с длинной колесной базой и высокой крышей — до девяти кубометров. Максимальная грузоподъемность составляет 1,33 тонны, а масса буксируемого прицепа — 2,8 тонны.

В салоне — 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и экран медиасистемы диагональю 13 дюймов. Обновился мультируль (на нем разместили кнопки для удобства управления в перчатках), а в отсек для смартфона предлагается опционально оборудовать беспроводной зарядкой. Отделка сидений — ткань либо два варианта кожзама.

По части техники Transporter унифицирован с Ford Transit: в гамму двигателей вошли дизельные моторы с отдачей до 170 сил, 233-сильный подключаемый гибрид и полностью электрические силовые установки, самая мощная из которых развивает 286 сил. В пару предлагаются шестиступенчатая механическая коробка передач либо восьмидиапазонный автомат.

Полноценный дебют Volkswagen Transporter нового поколения состоится на Международном автомобильном салоне в Германии, а старт продаж в Европе намечен на первый квартал 2025 года. Прием заказов уже открыт.