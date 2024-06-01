Ford показал безумный электрический пикап F-150 для Пайкс-Пик

Ford второй год будет принимать участие в гонке на Пайкс-Пик со специально построенным электрокаром. Летом 2023 года гоночный электрический фургон Ford Performance SuperVan 4 вышел на старт гонки и стал лучшим в своём классе, а в этом году успех попробует повторить пикап F-150 Lightning SuperTruck, который технически близок к своему предшественнику. Машина получила полностью новый кузов из углепластика, который лишь отдалённо напоминает товарную модель.

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Главной особенностью проекта SuperTruck стала аэродинамика. Все кузовные панели спроектированы с единственной целью — обеспечить максимальную прижимную силу во время заезда по извилистой трассе к вершине горы. Заявлено, что на скорости 250 километров в час обвес генерирует 2700 килограммов прижимной силы.

Информации о технических характеристиках нет, но известно, что силовую установку создавала австрийская компания STARD совместно со специалистами Ford Performance — они же работали над Ford Performance SuperVan 4, так что потенциально обе модели могут быть унифицированы по агрегатам.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Управлять машиной будет трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана», многократный победитель гонки на Пайкс-Пик и обладатель множества рекордов за рулём электромобиля Volkswagen ID.R француз Ромен Дюма, который в прошлом году и привёл к финишу электрофургон «голубого овала».