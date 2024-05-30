Bugatti представила финальный Chiron

Финальный экземпляр назвали L’Ultime, а основан он на Chiron Super Sport. Гиперкар окрашен в духе самого первого «Широна», показанного в Женеве восемь лет назад. На кузов нанесены названия мест и событий, которые стали частью истории модели. Двигатель стандартный: квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Сменщиком Chiron будет гибрид с отдачей около 1800 сил.

Компания Bugatti завершила выпуск модели Chiron. Последний, 500-й экземпляр наречен L’Ultime. Это версия Super Sport, окрашенная в оттенки Atlantic Blue / French Racing Blue, как экземпляр, дебютировавший в 2016 году на автосалоне в Женеве. Здесь, правда, градиент перевернут, а колеса выкрашены в тот же колер, что и соответствующая часть кузова. Вдобавок на боковины вручную нанесены названия мест и событий, ставших неотъемлемой частью историю «Широна».

Это и Женева, где гиперкар отпраздновал мировую премьеру. И городок Шантийи во Франции, который известен своим конкурсом элегантности. И автодром Поль Рикар, на котором проходили ездовые испытания. В списке нашлось место и родному для Bugatti Мольсайму, а также Мысу Канаверал и Шато Сен-Жан, где компания организует тест-драйвы для клиентов.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Другие особенности L’Ultime: синий фирменный логотип Bugatti на решетке радиатора, причем её сетка не такая, как у обычных «Суперспортов», разбросанное то тут, то там число «500» и французский флаг на корпусах боковых зеркал. Салон гиперкара выполнен в цвете Deep Blue и украшен декоративными накладками Blue Carbon Matt. Вставки в дверях выполнены из переплетенных между собой тонких полосок кожи.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

В движение гиперкар приводит квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Коробка перед — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, в котором скорректированы передаточные числа. Разгон до ста у Chiron Super Sport занимает 2,3 секунды. Максималка — 440 километров в час.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Следующая модель Bugatti унаследует фирменные черты «Широна», но двигатель будет другой — V16 8.3, который к тому же станет частью гибридной силовой установки. Мощность агрегата составит около 1000 лошадиных сил. Ещё 800 обеспечат три электромотора, так что по комбинированной отдаче двухдверка приблизится к прототипу Bolide, который на гоночном бензине должен был развивать 1850 сил.