Бывший SsangYong запатентовал в России свой бренд KGM
Компания KG Mobility запатентовала в России свой бренд KGM. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности.
Напомним, что указанная фирма ранее была известна как SsangYong. Заявку подало юрлицо «КейДжи Мобилити» (русскоязычное написание названия фирмы KG Mobility). Отмечается, что название и логотип запатентованы только по одному классу товаров и услуг, который включает в себя легковые автомобили и их запчасти.
Подчеркивается, что патент не означает непременного выхода KG Mobility на российский рынок. Возможно, это часть стандартной практики автопроизводителей по превентивной защите своих прав в разных регионах. В настоящее время KG Mobility занимается выпуском широкой линейки вседорожников.
Ранее портал Carscoops сообщил, что корейский автопроизводитель Kia готовится к выпуску пятнадцати новых моделей электромобилей к 2027 году. Также стало известно о планах компании увеличить число гибридных моделей с шести до девяти к указанному сроку.