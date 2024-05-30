Бывший SsangYong запатентовал в России свой бренд KGM

Компания KG Mobility запатентовала в России свой бренд KGM. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности.

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Напомним, что указанная фирма ранее была известна как SsangYong. Заявку подало юрлицо «КейДжи Мобилити» (русскоязычное написание названия фирмы KG Mobility). Отмечается, что название и логотип запатентованы только по одному классу товаров и услуг, который включает в себя легковые автомобили и их запчасти.

Подчеркивается, что патент не означает непременного выхода KG Mobility на российский рынок. Возможно, это часть стандартной практики автопроизводителей по превентивной защите своих прав в разных регионах. В настоящее время KG Mobility занимается выпуском широкой линейки вседорожников.

Ранее портал Carscoops сообщил, что корейский автопроизводитель Kia готовится к выпуску пятнадцати новых моделей электромобилей к 2027 году. Также стало известно о планах компании увеличить число гибридных моделей с шести до девяти к указанному сроку.