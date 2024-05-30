В России создали бронированную пожарную машину

Новинку, построенную на базе трёхосного бескапотного шасси «Урал-6370», сделала компания ООО «Техинком-Центр». Машина имеет колёсную формулу 6×6 и оснащается 11-литровым 412-сильным двигателем ЯМЗ-652 (лицензионный Renault dCi11).

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Бронированная автоцистерна предназначена для ликвидации пожаров на критически важных объектах, когда есть угроза жизни и здоровью личного состава. Автомобиль оснащён комплектом скрытого бронирования кабины, а также бронированным модулем боевого расчёта.

Отдельно отмечается, что моторный отсек также защищён бронёй, а лафетный ствол имеет дистанционное управления. Класс бронезащиты по периметру кабины — солидный БР-4. Запас огнетушащих веществ также вызывает уважение: на борту есть 500 литров воды и 360 литров пенообразователя.

И продолжая тему комтранса. КамАЗ показал региональный тягач нового поколения. В первую очередь, модель 54902 отличается от флагманского 54901 более компактной кабиной — меньшей высоты, более узкой и с одним спальным местом вместо двух. Такой формат удобен для региональной эксплуатации.