Раскрыты реальные объемы производства Lada Largus

В разговоре с «Интерфаксом» президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, что в 2025 году завод в Ижевске может выпустить до 90 тысяч автомобилей Lada Largus. При этом на момент запуска серийной сборки сообщалось, что план на 2025 год — 100 тысяч машин. Что же касается нынешнего года, то компания считает реалистичным сценарием реализацию 40 тысяч Ларгусов. «А там уж как карты сложатся», — добавил Костромин.

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По словам топ-менеджера, «чем раньше будут заказы, тем проще будет корректировать план производства как вверх, так и вниз». «Конечно, вниз не хотелось бы, — подчеркнул он. — А вверх еще возможность есть».

Производство 90 тысяч экземпляров Lada Largus будет возможным при ритмичном графике производства в текущем году.

«График по разгону конвейера на максимальную мощность очень жесткий, чтобы выйти сразу на следующий год на ту цифру, которую я озвучил», — рассказал Костромин.

Изначально семейство Largus производилось в Тольятти, однако в 2022 году сборку решили перенести на завод «Lada Ижевск». Перенос начался в сентябре 2023 года и завершился в январе 2024-го, за это время было перемещено, смонтировано и запущено более 1,2 тысячи единиц оборудования, а потратил АвтоВАЗ примерно два миллиарда рублей.

15 мая было объявлено о перезапуске производства модели, тогда же стало известно, что Largus предложат в двух модификациях. Первая — с восьмиклапанным мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, вторая — с 16-клапанным на 106 сил. Коробка передач — безальтернативная «механика». Кроме того, АвтоВАЗ сразу объявил цены: Largus стоит от 1 660 000 рублей за пассажирский вариант, а фургон — от 1 670 000 рублей. Осенью появится более дорогая версия «Комфорт» за 1 760 000 рублей.