В России появится база с информацией о перекрытии дорог

В России информацию об ограничении движения на российских дорогах планируется перевести в электронный вид. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на начальника отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрия Сафонова.

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По словам Сафонова, данные об ограничениях на дорогах смогут использовать операторы навигационных систем. После доработки предложений Минтранс направит их в федеральный орган.

«Ни для кого не секрет, что сейчас многие водители пользуются информационными сервисами, навигаторами разных производителей, которые также смогут эти данные из информационной системы получать и оперативно передавать водителю буквально в режиме онлайн», — сказал Сафонов.

До этого стало известно, что АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) направило в МВД обращение с просьбой внедрить практику установки «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах.

В письме, адресованном главе ГИБДД России Михаилу Черникову, говорится, что установка искусственных неровностей позволит снизить число ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов. В письме приводится статистика, согласно которой за 9 месяцев 2023 года произошло 2,3 тыс. ДТП с участием СИМ, что втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также, глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что планируется убрать с российских автодорог ненужные камеры.

По его словам, сегодня на дорогах РФ установлены порядка 29 тыс. камер. Черников подчеркнул, что на этих участках аварийность заметно ниже. Однако он добавил, что ГАИ жестко подходит к правилам установки устройств.