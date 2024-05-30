Eagle Low Drag GT из Top Gear продают на аукционе

На аукционе в США продают Eagle Low Drag GT, за руль которого в 2015 году садился ведущий телепередачи Top Gear Джереми Кларксон.

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Автомобиль был задуман как современная интерпретация оригинального купе Jaguar E-Type 60-х годов. Его производство началось примерно в 2010 году, но было построено лишь шесть Low Drag GT.

Отличием Eagle Low Drag GT от всех других E-Type является алюминиевый корпус ручной работы, покрытый специальной краской Mercury, благодаря которой он выглядит так, как будто он состоит из полированных алюминиевых деталей.

E-Type считается одним из самых красивых автомобилей, из когда-либо созданных, но творение Eagle, возможно, выглядит еще интереснее. Он оснащен 16-дюймовыми колесами с шинами Vredestein Ultrac Giugiaro Design и дисковыми тормозами AP Racing с перфорированными и вентилируемыми передними дисками и двойными главными цилиндрами. Он также оснащен регулируемыми амортизаторами Ohlins.

В движение это произведение искусства приводит 4,7-литровый 6-цилиндровый двигатель с алюминиевым блоком, коваными поршнями, коленчатым валом и гоночными распредвалами. Он также имеет независимые корпуса дроссельной заслонки, впускной коллектор из углеродного волокна, блок управления двигателем Pectel и коллекторы из нержавеющей стали.

В сочетании с рядной шестеркой работает пятиступенчатая механическая коробка передач, вращающая задние колеса через самоблокирующийся дифференциал.

Заглянув внутрь салона, можно увидеть темно-синюю кожаную обивку с регулируемыми ковшеобразными сиденьями, синие козырьки, серую обивку потолка из алькантары, а также обновленную систему кондиционирования и аудиосистему.

Автомобиль проехал всего 5900 миль (~9495 км) с момента его постройки.