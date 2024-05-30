Самокатчикам грозят штрафы до 150 000 рублей

В прошлом сезоне услугами прокатных электросамокатов воспользовались 36,5 млн человек. По статистике самих операторов, среди пользователей, которые злостно нарушают правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, можно насчитать менее 1%. Так что ужесточение наказаний не коснётся ответственных самокатчиков.

Отныне передача управления ребенку карается штрафом 10 000. Поездка вдвоём облегчит кошелёк на 5000, а некорректная парковка — на 500 рублей. Наконец, неспешившемуся перед пешеходным переходом пользователю придётся заплатить 1000 рублей.

Тому, кто рискнёт управлять самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, грозит штраф на сумму 100 или 150 тысяч (сумма зависит от конкретного оператора). Но столь суровые санкции возможны только на основании постановления ГИБДД.

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Если случится авария, то за причинение вреда здоровью или имуществу других участников движения по вине пользователя предусмотрены те же 100 или 150 тысяч штрафа. Дополнительно может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда.

Между тем, в Госдуме поддержали введение суровых штрафов для самокатов по линиии ГИБДД: к первому чтению готовится законопроект, предусматривающий существенное усиление ответственности за нарушения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ).