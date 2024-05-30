Nissan запретил эксплуатацию старых автомобилей из-за смертельной опасности

Компания Nissan запрещает эксплуатацию старых моделей Sentra и Pathfinder, а также Infiniti QX4. Причина заключается в неисправных подушках безопасности фирмы Takata, которые могут привести к серьезным травмам и даже смерти водителей и пассажиров. Всего под запрет попали 84 000 автомобилей, которые концерн выпускал в начале 2000-х годов. К настоящему времени из-за опасных эйрбегов в США погибли почти три десятка автомобилистов.

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В начале «нулевых» компания Takata была крупнейшим поставщиком подушек безопасности многим мировым автопроизводителям. Спустя два десятилетия представители сразу нескольких брендов заявили об опасности японских эйрбегов. Эксперты пришли к выводу, что наполнение пиропатрона в данных подушках безопасности со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться прямо во время движения. В таком случае водитель и пассажиры могут получить травмы несовместимые с жизнью.

На сегодняшний день известно о 27 случаях летального исхода, к которым привел разрыв пиропатрона подушек Takata. Одним из погибших был владелец Nissan Sentra 2006 года. В связи с этим японский производитель опубликовал предписание, запрещающее эксплуатировать седаны Sentra 2002−2006 годов выпуска, а также внедорожники Pathfinder, собранные в 2002—2004 годах, и Infiniti QX4, которые выпускали с 2002 по 2003 год. Все владельцы данных машин должны незамедлительно обратиться в сервисные центры.

В конце января с аналогичным запретом выступила компания Toyota. Японская марка сообщила, что в старых моделях Corolla, Corolla Matrix и RAV4 установлены опасные подушки безопасности Takata.