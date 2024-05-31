Hyundai переманила к себе главного инженера Porsche и проекта Apple iCar

Манфред Харрер, который также работал в Audi и BMW, теперь возглавляет разработку высокопроизводительных и роскошных продуктов группы Hyundai.

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Hyundai Motor Group подписала контракт с Манфредом Харрером, 51-летним немецким инженером, который проработал 14 лет в Porsche в составе проектов Cayenne и Taycan, весной 2021 года Харрер перешёл в специальное подразделение Apple, разрабатывающее Project Titan. Весной этого года Apple закрыла проект, а Харрер, судя по всему, оказался открытым к предложениям.

Теперь Манфред Харрер будет работать на должности исполнительного вице-президента и руководителя нового технического подразделения Genesis & Performance Development. В компетенцию подразделения входит НИОКР будущих автомобилей как Genesis, так и спортивного суббренда Hyundai N.