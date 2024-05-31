Кабриолет Genesis может получить мотор Lucid

Источники говорят, что топ-менеджеры Hyundai Motor встретились с представителями американского производителя премиальных электрокаров Lucid. По их данным, две компании близки к заключению сделки, в результате которой Lucid предоставит электромотор для будущего кабриолета Genesis —«товарного» воплощения шоу-кара X Concept, представленного осенью 2022 года в роли последнего автомобиля из тройки Х-концептов.

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Если информация подтвердится, то для Lucid это будет уже не первая коллаборация с автопроизводителями премиум-сегмента. В прошлом году компания заключила партнерское соглашение с Aston Martin, в рамках которого обязалась предоставить британцам доступ к своим технологиям для производства люксовых электромобилей.

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Genesis грядущее сотрудничество поможет сэкономить на разработке, а для Lucid станет дополнительным источником дохода.

О том, что кабриолет имеет конвейерные перспективы, стало известно в прошлом году. О других Genesis из X-линейки этого сказать пока нельзя. До кабриолета корейцы представили двухдверку класса «гран-туризмо» Concept X, а затем купе X Speedium. Внешность у концептов минималистичная, но фирменный стиль сохранен.

Lucid под конец прошлого года рассекретила кроссовер Gravity. Характеристики полностью пока не раскрыты: автомобиль появится в продаже только в 2025 году. Ему обещаны «самые мощные электродвигатели, производимые в мире», 900-вольтовая архитектура, разгон до «сотни» за 3,5 секунды и запас хода 700 километров.