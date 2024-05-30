Названы новые правила для водителей с 1 июня

Во-первых, начнет действовать запрет на использование зимних шин летом. Во-вторых, изменится процедура получения водительского удостоверения и требования к открытию отдельных категорий. В-третьих, становится обязательным техосмотр. Но только для автомобилей старше четырех лет, которые регистрируются в ГАИ, меняют владельца или конструкцию.

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С 1 июня 2024 года в силу вступает ряд новых правил и требований, которые напрямую касаются автомобилистов. Например, их начнут штрафовать за использование шипованной резины. Запрет будет действовать три месяца — до 1 сентября. Сумма штрафа, согласно первой части статьи 12.5 КоАП РФ, составит 500 рублей. Водителей, согласно указанию руководства ГАИ, будут отпускать с предупреждением.

Самокатчикам грозят штрафы до 150 000 рублей

Кроме того, иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать только год. В течение этого времени необходимо получить российское удостоверение, иначе придётся заплатить 15 тысяч рублей.

Тем, кто лишился прав за вождение в нетрезвом виде, запрещено сдавать экзамен в течение года. Не смогут получить права и граждане РФ, которые уклоняются от воинской службы. Ужесточаются правила открытия категорий: например, категорию D (автобус) нельзя получить, если нет опыта за рулём легковой или грузовой машины.