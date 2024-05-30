Geely готовит девять новинок в 2024 году

Перечислены все новинки Geely в 2024 году, их будет минимум девять. На пресс-конференции, посвященной планам холдинга на ближайшие полгода, анонсировали пять моделей SUV, два минивэна, электрический седан Galaxy с индексом 07 и еще один автомобиль в том же сегменте. Портал «Китайские автомобили» собрали информацию о готовящихся машинах, среди которых есть и те, которые анонсированы.

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Одной из моделей, которые поступят в продажу до конца текущего года, станет Galaxy E5. Известно, что это среднеразмерный кроссовер с единственным 218-сильным электромотором и двумя батареями на выбор: 49,52 и 60,22 киловатт-часа (запас хода 440-530 километров по циклу CLTC). Запуск состоится во второй половине 2024 года. Кроме E5 в Китае появится и Galaxy E7 — электрическая версия модели L7, которая чуть крупнее «пятерки».

Другой суббренд, Zeekr, который полюбился россиянам, тоже готовит несколько новинок. Это электрический минивэн Mix, который по габаритам уступает 009, а также модель с кодовым обозначением CX1E — среднеразмерный батарейный кроссовер, который станет ближайшим родственником 007. А у упомянутого 009 появится версия с приставкой Brilliance: у «бриллиантовой» VIP-модификации всего четыре места.

Наконец, Lynk & Co запускает три новинки: это гибридный седан EM-P, который уже дебютировал, некий электрический седан на платформе SEA и электрический городской кроссовер с индексом 02, который по габаритам сравним с Omoda C5.