Концерн АвтоВАЗ перешел на «советскую» систему работы складов, чтобы хранить на них больше запчастей и комплектующих, рассказал вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Об этом пишет «Интерфакс».

Топ-менеджер пояснил, что в 2023 году были перебои в поставках комплектующих из разных стран. Он добавил, что в этом году товары поступают стабильно, компания сделала запасы.

«Мы перешли с системы работы альянса [Renault-Nissan] на где-то, наверное, «советскую» систему — держать запасы на своих складах», — отметил Костромин.

По его данным, в запчастях «заморожены колоссальные деньги». Он уточнил, что на этот шаг АвтоВАЗ был вынужден пойти с тем, чтобы добиться непрерывности и гибкости в производстве.

Костромин резюмировал, что компания стремится достичь максимальной адаптации в внешней среде санкций.