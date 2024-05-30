В России создали бронированную пожарную машину на базе «Урала»

Автозавод «Урал» представил бронированную автоцистерну на базе грузовика «Урал». Шестиколесную пожарную машину, созданную на платформе бескапотного шасси, разрабатывали совместно с инженерами компании «Техинком-Центр». В движение защищенную технику приводит 11-литровый двигатель ЯМЗ-652, отдача которого составляет 412 лошадиных сил.

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Бронетехнику разработали для использования во время ликвидации пожаров на сложных объектах, где есть угроза жизни и здоровью пожарных. Машина оборудована скрытой защитой кабины, а также бронированным модулем боевого расчёта. Кроме того, от внешнего воздействия дополнительно защищен моторный отсек.

Управлять лафетным стволом пожарные смогут с помощью дистанционного управления. На борту спецтехники предусмотрено наличии 500 литров воды и 360 литров огнетушащего пенообразователя.

В 2022 году в автопарке польских пожарных появилась автоцистерна, построенная на базе КамАЗа. Шестиколесную технику оплатили власти страны.