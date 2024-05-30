Эксперты объяснили падение продаж дорогих автомобилей в России

В апреле продажи машин премиум-сегмента в России упали на 18,4 процента. Такую тенденцию опрошенные Autonews аналитики объяснили изменением порядка взимания утильсбора.

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Как сообщили в агентстве «Автостат», за месяц в России купили 15588 новых премиальных автомобилей. Падение происходило втрое быстрее, чем сокращался весь рынок (18,4 против 6,5 процента). Доля премиальных автомобилей за месяц уменьшилась с 13 до 11,4 процента — рекордно низкий показатель в 2024 году.

На спад интереса к дорогим автомобилям повлияли нововведения, которые не дают ввозить машины по льготным ставкам утилизационного сбора. Еще одной причиной стало распространение брендов из Китая и электрокаров, которые, несмотря на различные опции и высокий уровень комфорта, не относятся к премиум-сегменту, объяснил гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов.

«Очень часто происходит такое, что владельцы премиальных европейских марок либо пересаживаются на китайские электрокары, либо берут себе их как второй автомобиль. Это точно не говорит о явном снижении объема рынка», — пояснил автомобильный эксперт Максим Минеев.

Как сообщили аналитики FinExpertiza, в 2022 году в России резко выросло количество люксовых автомобилей дороже 10 миллионов рублей. За год число дорогих авто увеличилось на 22 процента, до 19,8 тысячи машин. Примерно 12,8 тысячи из них были в собственности физических лиц и около 7000 — в автопарках организаций. Аналитики сервиса отмечают, что тенденции не смогли помешать ни пандемия коронавируса, ни антироссийские санкции, спровоцировавшие резкий рост цен.