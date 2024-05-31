Кроссовер KGM Torres EVX от бывшего SsangYong превратился в фургон

Превращение электрического паркетника в грузовичок Van прошло по тому же сценарию, что и у бензинового собрата. Вся начинка осталась прежней.

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В прошлом году компания KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) вывела на домашний рынок грузовую модификацию своего бензинового паркетника Torres. А теперь аналогичное исполнение с приставкой Van появилось и у электроверсии Torres EVX. Напомним, электрический кроссовер длиной 4,7 метра дебютировал в том же 2023-м (модель с ДВС поступила в продажу годом ранее), у него свой дизайн экстерьера. К слову, прежде пятидверки отличались еще и изнутри, но совсем недавно бензиновый Torres обрел салон, как у электрокара.

Фургон KGM Torres EVX Van сделан по тому же стандартному рецепту, что и Torres Van. Второй ряд кресел убрали, за передними сиденьями установили перегородку. Вдобавок на окнах задних дверей появились металлические прутья.

Сообщается, что объем получившегося отсека у электрического фургона составляет 1462 литра. Любопытно, что багажник стандартного Torres EVX с разложенным вторым рядом сидений вмещает больше: паспортный показатель – 1662 литра.

Электрический Van может принять на борт груз массой 300 кг. В списке стандартного оборудования заявлены восемь подушек безопасности и адаптивный круиз-контроль.

Техника перешла с обычного KGM Torres EVX: это 207-сильный электромотор (расположен на передней оси) и батарея емкостью 73,4 кВт*ч. При этом на одной зарядке фургон сможет проехать до 411 км, тогда как для пассажирского электрокара заявлена максимальная дальнобойность 433 км.

Цена KGM Torres EVX Van начинается с отметки 44,38 млн вон (без учета льгот), что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу. Бензиновый KGM Torres Van (1.5T) стоит от 26,66 млн вон (около 1,73 млн рублей).