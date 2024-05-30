Дилеры предупредили о росте числа неофициальных автосервисов

Неофициальный рынок сервисных услуг получит импульс после применения налоговых изменений в России. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Григорьев.

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"Ведь все повышения налогов, в первую очередь, касаются ответственных налогоплательщиков - официальных дилеров и сервисных организаций. Да, в новой системе налог на прибыль 5% не сильно скажется на работе крупных дилерских сетей. Основной удар придется для небольших компаний, находящихся на УСН, но с оборотом более 60 млн рублей", - цитирует Григорьева "Газета.Ru".

Он пояснил, что этим фирмам придется платить НДС, что приведет к значительному росту налоговой нагрузки. В ответ многие предпочтут режим "5% с оборота". А все затраты сервисы переложат на потребителя. В качестве альтернативы Алексей Григорьев предложил сделать акцент на выявление нелегальных автосервисов, "гаражей" или частников. Это в итоге принесет гораздо больше налоговых поступлений, считает представитель РОАД.

Ранее "РГ" писала, что из-за существенного роста цен на автомобили россияне стараются продлить срок эксплуатации своих машин, то есть потребность в ремонте возникает все чаще. Однако предприятия автосервиса ощущают не только наплыв клиентов, но и обострение кадровой проблемы.