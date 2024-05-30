Представлен бездверный электромобиль AZULIK EK

Компания AZULIK Mobility представила первый прототип своего концептуального электромобиля EK, отличающегося необычным дизайном без дверей. Кузов автомобиля выполнен из стекловолокна и вдохновлен органической архитектурой. Разработка и производство модели осуществлялись в Roth Fablab под руководством Roth Architecture для нового проекта AZULIK Real Estate, AZULIK Basin.

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В салоне EK могут разместиться три человека: водитель с деревянным рулем и два пассажира, сидящие по бокам и вытянув ноги перед собой. Между пассажирами расположена панель, обитая водонепроницаемой морской тканью, из того же материала выполнены и сиденья. Рулевое колесо изготовлено из тропического дерева сапоте и продолжает органичный и плавный дизайн автомобиля.

Внутри электромобиля EK установлены дисплей камеры заднего вида и цифровой тахометр, измеряющий скорость вращения мотора. 3D-печать применена для создания панелей управления, таких как электрическое зажигание, фары и поворотники, все они изготовлены из дерева сапоте. Центральная консоль также выполнена из этого материала и включает двойной подстаканник, беспроводное зарядное устройство для телефона и увлажнитель воздуха.

EK оснащен двигателем мощностью 2200 Вт и имеет время зарядки от восьми до десяти часов. Максимальная скорость электромобиля составляет 40 км/ч, а на одном заряде он способен проехать до 100 километров. Этот электромобиль создан для использования на территории отеля AZULIK Basin и, как и гольф-кар, предназначен для перевозки гостей между различными участками комплекса.

Производство первого прототипа EK было выполнено в штаб-квартире Roth Fablab в Франциско Мей, Мексика. В проекте участвовали профессионалы в области цифровых и конструктивных процессов, а также местные ремесленники и региональные поставщики. Кузов из стекловолокна с отливкой из пенополиуретана был окрашен автомобильной краской и оснащен термоформованным акрилом и наружными текстильными элементами. Деревянные детали из сапоте обработаны натуральными герметиками, а эмблемы автомобиля изготовлены вручную из керамики.

На данный момент у AZULIK Mobility есть только один прототип EK, представленный 20 мая 2024 года. Этот электромобиль демонстрирует инновационный подход к дизайну и устойчивым технологиям, сочетая современные технологии с традиционными ремесленными техниками.