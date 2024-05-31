Автопилот научился быстрее обнаруживать пешеходов на дорогах

Специалисты Цюрихского университета (UZH) описали систему автопилота, которая сможет более эффективно обнаруживать пешеходов на дорогах. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Ученые рассказали, что системы автопилота обычно базируются на камерах, с помощью которых те определяют препятствия и пешеходов на дорогах. Однако автопилот может не успеть увидеть препятствие — в этом случае приходится увеличивать частоту кадров, с которой снимает камера. Инженеры нашли способ улучшить этот показатель с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Для этого использовали так называемую биокамеру — по словам исследователей, она настроена так, что работает как человеческий глаз. Поступающее на компьютер изображение обрабатывает нейросеть, которая может предсказать, что дальше произойдет на видео. На основе прогноза автопилот может раньше изменить направление или затормозить.

Специалисты отметили, что большая часть камер в автомобилях имеет частоту 30-50 кадров в секунду. Однако на дороге при высокой скорости за 20 или 30 миллисекунд — время между двумя кадрами — может произойти что-то важное. По словам ученых, можно использовать камеру с более высокой частотой кадров, однако в этом случае объем записанных и проанализированных данных значительно увеличится.

По словам автора исследования Дэниела Герига, их подключенная к ИИ биокамера способна получать изображения, как если бы они были записаны с камерой, снимающей с частотой 5000 кадров в секунду.

«Гибридные системы могут иметь решающее значение для обеспечения автономного вождения», — заявил коллега Герига Давиде Скарамуцца.

В конце мая министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что беспилотные автомобили будут массово использоваться в России в ближайшие годы.