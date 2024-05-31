Geely и Renault объявили о создании компании Horse Powertrain Limited

Автопроизводители объявили о намерении создать компанию по производству силовых агрегатов летом 2023 года. После получения одобрения соответствующих органов Geely и Renault объявляют о создании Horse Powertrain Limited.

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"Новая компания возглавит рынок компонентов и систем гибридных и бензиновых силовых агрегатов, - говорится в совместном заявлении Renault и Geely, поступившем в редакцию "РГ" - Horse Powertrain Limited будет проектировать, разрабатывать, производить и продавать все решения по данным силовым агрегатам с использованием самых современных технологий, включая двигатели, трансмиссии, гибридные системы и аккумуляторы".

Также будут разрабатываться решения по альтернативным видам топлива: "зелёные" этанол, метанол и водород.

Geely и Renault, создав компанию Horse Powertrain Limited, получают немедленный эффект масштаба и расширение охвата рынков. Новая компания получит права на интеллектуальную собственность автопроизводителей и будет действовать автономно.

Horse Powertrain Limited рассчитывает достичь годового дохода в размере 15 миллиардов евро и объема производства около 5 миллионов единиц силовых агрегатов в год.

Матиас Джаннини назначен генеральным директором Horse Powertrain Limited. Ранее он занимал пост исполнительного вице-президента по продажам и член управленческой команды Vitesco Technologies AG (штаб-квартира в Регенсбурге, Германия). Совет директоров возглавит Дэниел Ли, в его состав войдут шесть директоров с равным представительством акционеров.

Акции Horse Powertrain Limited распределены между Geely и Renault в равном количестве: у каждой из сторон по 50% бумаг.

Ранее "РГ" рассказывала, что силовые агрегаты для Renault Clio следующего поколения могут быть разработаны совместно с Geely. Очевидно, что поставкой трансмиссий теперь займётся новая структура - Horse Powertrain Limited.