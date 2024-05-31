Названы модели авто с пробегом, которые чаще всего ввозят в РФ

Рынок ввоза подержанных автомобилей в Россию по многим показателям вернулся к значениям 2021 года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Отчеты Авто.ру», чаще всего в страну импортируют автомобили BMW, Toyota и Lixiang.

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Отмечается, что ввоз автомобилей из Европы и Америки снизился с 47% в 2021 году до 37% в 2024-м году. Наиболее востребованными оказались три модели MW — X5, X7 и 5 Series. Эксперты подчеркивают, что владельцы машин немецкой марки всегда были самыми лояльными и все еще готовы приобретать именно их, даже не смотря на высокую стоимость.

Из Кореи и Японии ввоз машин сильно вырос в 2022 году. Если в 2021-м южноазиатские авто составляли 13% от всех импортированных транспортных средств с пробегом, то в 2022-м — уже 30%. К 2024 году показатель упал до 12%. Наиболее популярными автомобилями стали Toyota Land Cruiser и Camry, Kia Sportage.

Из Китая импорт автомобилей вырос с 9% в 2021 году до 20% в 2024 году. Чаще всего ввозят Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro. Вместе с тем растет и объем импортируемых гибридов: с 3% до 14% за три года. Доля бензиновых моделей упала с 62% в 2021 году до 49% в I квартале 2024 года.

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Преимущественно в РФ ввозят машины возрастом от 1 до 3 лет. В 2021 году на них пришлось 52% ввезенных автомобилей, а в 2024 году показатель достиг 54%. Машины возрастом от 4 до 10 лет стабильно занимают чуть больше четверти рынка, а в 2022 году показатель временно вырос до 45%.