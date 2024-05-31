Представлен электрический Jeep Wagoneer S: он быстрее самой мощной Tesla Model Y

Новейший внедорожник Jeep, пиковая отдача силовой установки которого составляет 608 лошадиных сил, не только на 0,1 секунды быстрее Tesla Model Y Performance разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час), но и по паспорту дальнобойнее — на одном заряде батареи он проезжает 483 километра против 449 километров у Теслы. Разбираемся, чем еще удивил Jeep Wagoneer S, который уже можно заказать в США по цене от 72 тысяч долларов.

© Motor.ru

Wagoneer S — это первый электрический внедорожник Jeep для американского рынка и вторая модель после нового Dodge Charger, в основе которой лежит архитектура STLA Large концерна Stellantis после нового Dodge Charger. Емкость батареи здесь составляет 100,5 киловатт-часа, а экспресс-зарядка от 20 до 80 процентов занимает всего 23 минуты, тогда как обычно электромобилям такого класса требуется не менее получаса.

Силовая установка у версии Wagoneer S Launch Edition двухмоторная мощностью 608 лошадиных сил, и она обеспечивает разгон до 60 миль в час за 3,4 секунды — это делает Wagoneer S быстрее не только Tesla Model Y Performance, но и 707-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

По габаритам Wagoneer S слегка уступает Wagoneer с ДВС: он чуть короче, и по размерам ближе к короткозбазному Grand Cherokee. При этом батарейный внедорожник выглядит динамичнее и премиальнее «квадратного» Wagoneer за счет слегка заваленной линии крыши, узких светодиодных полос и декоративной заглушки на месте радиаторной решетки, которая, впрочем, выполнена в узнаваемой стилистике марки. В целом же оформление экстерьера ассоциируется, скорее, с Range Rover, чем с прочими моделями Jeep. В компании заявляют, что коэффициент лобового сопротивления внедорожника составляет 0,29 — лучше, чем у любого другого Джипа.

В салоне на передней панели установлены четыре сенсорных экрана — приборка, дисплей мультимедийной системы, еще один дисплей для пассажира и тачскрин управления климатической системой. В список оснащения входят аудиосистема McIntosh с 19 динамиками, мультируль с физическими кнопками и панорамная крыша с люком. Будет у внедорожника и система выбора режимов движения, в числе которых пресеты для снега и песка, а также комплекс электронных ассистентов.

Прием заказов уже открыт, а до дилерских центров Jeep Wagoneer S доберется осенью 2024 года. Позже ожидаются и более доступные версии, плюс не исключено появление модификации с ДВС, так как платформа STLA Large совместима с традиционными силовыми установками.

В семейство Wagoneer входят полноразмерные Wagoneer и Grand Wagoneer, которые дебютировали в 2021 году, и длиннобазные Wagoneer L и Grand Wagoneer L, представленные весной 2022-го. Кроме того, есть исполнение Wagoneer Carbide Edition, которое отличается черным декором. А теперь к ним присоединился и «зеленый» Wagoneer S.