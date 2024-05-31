Дилеры запустили в РФ продажи нового GAC GS3. Он дешевле Lada Vesta Sportline

ГК "Автодом" сообщил, что у некоторых дилеров компании появились в наличии GAC GS3. Продажи фактически стартовали. В связи с этим объявлена цена на самый компактный и самый доступный кроссовер марки в России.

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GAC GS3 построен на платформе GPMA (GlobaI PIatform ModuIar Architecture) совместно со специалистами концерна Toyota, отмечается в сообщении ГК "Автодом". Новинка оснащена турбированным двигателем 1,5 литра мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Заявленный средний расход - 5,9 литра.

Подробности комплектаций не обозначены, но ценовая планка известна - она совпала с той, что прогнозировала "Российская газета" ранее: 2,29 млн рублей. Однако стоимость может быть снижена на 350 тысяч рублей, если воспользоваться спецпредложениями от дилера. Для сравнения, цены на Lada Vesta SW Sportline со 118-сильным атмосферником и МКП стартуют от 2 350 900 рублей.

На российском рынке GAC GS3 будет конкурировать с Geely Coolray (цена - от 2 344 900 до 2 754 900 рублей), Omoda C5 (2 679 900 - 3 309 900 рублей), Haval Jolion (1 999 000 - 2 799 000 рублей), а также плеядой других компактных кроссоверов, включая "Москвич 3" и Hyundai Creta, которые можно купить начиная от 1 655 000 и 2 499 000 рублей.