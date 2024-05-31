В России подорожал еще один кроссовер Changan. Сколько он стоит теперь

Вслед за Changan CS55Plus в России подорожал еще один кроссовер Changan — Uni-T. Цены на него тоже не изменились — дело в так называемой «дополнительной выгоде», которая снизилась на 50 тысяч рублей или 1,7-1,8% в зависимости от комплектации. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга официального сайта Changan.

«Дополнительная выгода» — это, по сути, прямая скидка, для получения которой, согласно условиям Changan, нужно полностью оплатить автомобиль при его покупке. В случае с Changan Uni-T она доступна для обеих комплектаций (Luxe и Tech) и в каждой составляет 50 тыс. рублей, хотя еще несколько дней назад была в два раза больше.

Новые цены на кроссовер с учетом изменившегося дисконта выглядят так:

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Напомним, купеобразный кроссовер Uni-T официально появился в России в июне прошлого года и стал 12-й по счету моделью в российской линейке Changan. В обеих своих версиях он оснащается безальтернативным бензиновым двигателем — 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 180 л.с., сопряженной с семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Из опций у Changan Uni-T уже в «базе» есть полностью светодиодная оптика с функцией Follow Me Home, 19-дюймовые литые диски, спойлер на крышке багажника, кожаный мульти-руль с регулировкой по вылету и высоте, цифровая «приборка» диагональю 10,3 дюйма, охлаждаемый бокс в переднем центральном подлокотнике, люк с дистанционным управлением, медиакомплекс с 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем и функцией синхронизации со смартфоном через Apple CarPlay/MirrorLink, акустика с шестью динамиками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики давления в шинах, парктроники и многое другое.